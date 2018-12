Bijenlandschap West-Brabant voor hulp aan bijen

Dat is een netwerk van zes gemeenten in deze regio en diverse natuurorganisaties, bijenhouders en bedrijven die zich samen gaan inzetten om het leefgebied van bijen en andere zogeheten bestuivers te verbeteren.

Ambassadeur

De gemeente Rucphen is de trekker van dit netwerk onder aanvoering van 'bijenambassadeur' wethouder René Lazeroms, die de plannen eerder deze week bekend maakte. ,,Vorig jaar heeft het ministerie van Landbouw een Nationale Bijenstrategie in het leven geroepen om bedreigde bijensoorten te helpen. De helft van onze 358 bedreigde soorten staan op de Rode Lijst, dat wil zeggen dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. Maar de bijenstand gaat wereldwijd achteruit en dat is niet goed voor de flora en fauna. Het verdwijnen van bijen heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit van voedsel- en fruitproducten."