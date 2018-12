Bijenlandschap West-Brabant opgericht om bijen te helpen

Studio Sisa uit Roosendaal bestaat 12,5 jaar: ‘Kinderen moeten hier echt kunnen genieten’

11:49 ROOSENDAAL - Als meisje wilde Malou van Rede (29) maar één ding: haar eigen dansacademie opzetten. Die droom kwam uit, als jongste ondernemer van heel Nederland begon Malou in 2006 dansschool Studio Sisa. Vooral voor kinderen. Ooit begonnen in een woonkamer, tegenwoordig is Studio Sisa met zo'n 600 leerlingen één van de grootste dansscholen in heel West-Brabant.