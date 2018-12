Bijen redden met bloemen en ander maaibeleid: ‘Een zanderig of rommelig plekje in de tuin is ook fijn voor ze’

,,Zonder bijen zijn we nergens. Ze zorgen voor het bestuiven van 75 procent van onze voedselgewassen'', legt coördinator Riny van Empel uit.

Alle partners van Bijenlandschap West-Brabant, bestaande uit achttien partijen waaronder gemeentes en bedrijven, zetten zich al in voor de bijen. Maar nu worden er concrete plannen gemaakt. Zo zijn de gemeentes aan de gang met het opstellen van een nieuw bermbeheer.

Later maaien

,,Dat houdt in dat er later in het jaar gemaaid gaat worden. Op plekken waar het kan, natuurlijk'', benadrukt van Empel. ,,Verkeersveiligheid gaat voor. Maar vooral bij bredere bermen kan er prima later gemaaid worden zonder dat het gevaarlijke verkeerssituaties oplevert. Vaak rijd je langs een berm vol bloeiende bloemen en denk je: goh, wat mooi. Als je terug rijdt, is het alweer omver gemaaid. Nu geldt het oude bermbeheer nog, maar er wordt gewerkt aan een nieuwe versie.''

Nederland telt maar liefst 360 bijensoorten. De helft daarvan staat op de Rode Lijst, wat betekent dat ze bedreigd zijn. ,,We kennen allemaal de honingbij, maar van alle soorten in Nederland is er maar één honingbij. De overige 359 zijn solitaire bijen. Ze leven onder de grond of in holletjes.''

Zanderig of rommelig plekje

Ook particulieren kunnen iets betekenen. ,,Als je een tuin hebt kun je bloemen en planten zaaien, of bomen planten. Een zanderig of rommelig plekje in de tuin is ook fijn voor ze.'' De bedrijven die bij het verbond zitten, zoals Suiker Unie, richten zich op het zaaien van bloemen op hun grond.

Om ervoor te zorgen dat de moeite optimaal beloond wordt, werkt Bijenlandschap West-Brabant samen met Wageningen University. ,,Samen met hen gaan we kijken waar in West-Brabant we het beste iets kunnen doen, rekening houdend met de biodiversiteit en migratiestromen. We willen ons inzetten waar het meeste effect zichtbaar zal zijn.''

Het belang van bijen moet niet onderschat worden. De zoemers bestuiven 75 procent van onze voedselgewassen en meer dan 85 procent van de wilde planten in de natuur. Wereldwijd gaan bijen en andere bestuivers achteruit in soorten en aantallen. ,,De biodiversiteit is de veerkracht van de aarde.''