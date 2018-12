Bijen kunnen op nieuw bloemenveldje Oud Gastel terecht

Religieus erfgoed Oudenbosch: geen woorden, maar daden

12:00 OUDENBOSCH - Het was stil, lang stil rondom het miljoenenproject Religieus Erfgoed Oudenbosch. De stilte werd donderdagavond doorbroken toen de vier deelnemende partijen zich aan de gemeenteraad presenteerden. ,,We staan in de startblokken.‘’