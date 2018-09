Bijdrage Halderberge voor Surplus Welzijn opgeschroefd

OUDENBOSCH - De crisisdienst van welzijnsorganisatie Surplus in Halderberge draait overuren. Het aantal meldingen waarbij snel maatschappelijke hulp moet worden geboden, nam hand over hand toe. Alleen al bij incidenten met huiselijk geweld gaat het om honderd per jaar. Surplus trok aan de bel bij de gemeente en krijgt nu een extra subsidie van 53.000 euro.

In positieve zin brengt de komst van riksja naar Halderberge voor Surplus ook meer werk met zich mee. Voor de aanschaf kon de welzijnsorganisatie rekenen op crowdfunding, maar de vraag naar de duofiets is zo groot dat Surplus er meer werk aan heeft. De fiets werd beurtelings in alle dorpen gestald en gebruikt. Nu staat de driewieler bij café Stroop in Bosschenhoofd.

,,Eenmalig verstrekken we 3500 euro voor het riksja-project'', aldus wethouder Thomas Melisse. ,,Surplus was al net zo verrast door het succes, maar voor volgend jaar hebben ze de zaakjes op orde.''

Sinds dit voorjaar kunnen Halderbergenaren die zelf niet meer aan fietsen toekomen, gebruik maken van een riksja. Vrijwilligers halen de mensen thuis op voor een ritje door Halderberge en omgeving. Het van oorsprong Aziatische vervoermiddel haalt op deze manier ook oudere inwoners uit hun isolement.

Burgemeester en wethouders menen een eind tegemoet te komen aan het capaciteitsegebrek bij Surplus Welzijn. Leidinggevende Frank van Peer is tevreden met de subsidiebijdrage, waarmee een halve fte in te vullen valt. ,,We hadden ingezet op een 80-procents functieplaats, maar dit geeft al enige lucht.''

Naar zijn zeggen deed Surplus de laatste jaren al veel water bij de wijn. ,,Zo zijn de kantoren zorg en welzijn samengevoegd en zijn we terug gegaan van drie naar twee regiomanagers. Langs de andere kant verzuimde de gemeente Halderberge indexeringen toe te passen op de nieuwe cao's in welzijn. Op een gegeven moment is de rek er dan uit.''

Melisse werd overtuigd dat de subsidies omhoog moesten, temeer omdat cijfers van VeiligThuis, waarin ook Surplus Welzijn participeert, aantoonden dat Halderberge hoog scoort op de ladder van huiselijk geweld. Van Peer kaartte dat drie jaar geleden al eens aan bij het vorige college. ,,Onze mensen werken zich een slag in de rondte om alle casussen huiselijk geweld weg te werken. Intussen groeide de wachtlijst voor minder acute hulpverlening.''

Melisse verwacht dat met de extra middelen en efficiëntere inzet de hulpverlening meer preventief te werk kan gaan. De organisatie kan nu een halve extra fte inzetten voor de eerste twee jaar.