Bij ’t Ossekopke in Rucphen staat de Hollandse pot altijd op het menu

Zo'n 60 ouderen uit Oud Gastel en Stampersgat kwamen samen tijdens de 42e editie van vakantiedag 't Ossekopke. De jongste gast is 64, de oudste 96. ,,Het is een vakantiedag voor ouderen uit Oud Gastel en Stampersgat die boven een bepaalde leeftijd zitten. We zeggen 80, maar er zijn ook jongere hulpbehoevenden. De jongste is vandaag 64", vertelt voorzitter Bert Mathijssen. ,,We hebben 65 mensen uitgenodigd en er kwamen er vandaag 60. Een dag van tevoren melden mensen zich weleens af omdat ze zich niet lekker voelen. Op een bepaalde leeftijd krijg je dat, natuurlijk.”

Puzzeltocht

Om 9.30 uur werden de ouderen opgevangen met een bakje koffie en een stukje appeltaart. Daarna maakten ze een korte boswandeling met een puzzeltocht waarbij ze de ontbrekende woordjes uit songteksten moesten bedenken. ,,Daarna krijgen ze de eerste borrel al, voor het middaguur", vertelt Mathijssen.

Quote We hebben wel eens geopperd wat anders te koken, maar dat willen ze niet. Hollandse pot moet het zijn. Als zij tevreden en blij zijn, zijn wij dat ook Bert Mathijssen

De warme lunch bestaat uit gekookte aardappelen, rode kool en een gehaktbal. Dat is al jaren zo en dat gaat ook niet veranderen. ,,We hebben wel eens geopperd wat anders te koken, maar dat willen ze niet. Hollandse pot moet het zijn. Als zij tevreden en blij zijn, zijn wij dat ook", vindt de voorzitter. ,,Ik doe dit al tien jaar en er is weinig veranderd.”

Elastiekjes schieten

's Middags is het tijd om buiten spelletjes te spelen. ,,We treffen het altijd met het weer." Een van de spelletjes is het schieten van elastiekjes naar bordjes waar foto's van mensen op zijn geplakt. ,,Dat blijken oud-Gastelaren te zijn. Ik heb het spel niet bedacht", zegt Mathijssen lachend.

Quote De spelletjes zijn leuk om te doen. De een gaat beter dan de ander, maar het belangrijk­ste is dat ik gezellig meedoe Joke de Veth (96)