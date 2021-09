Bij Roosendaal Danst wordt dit weekend weer geborreld en meegedanst: ‘Gelukkig kan het weer!’

Daarmee krijgt het evenement weer iets meer van z'n oude charme terug, vindt artistiek leider Jacques van Meel. ,,Vorig jaar was het wat dat betreft een stuk beperkter. Een avondje theater is meer dan de voorstelling zelf. Het naborrelen hoort erbij. Dat krijgen we vanaf een beetje terug, zo krijgen we toch weer wat meer van het oude Roosendaal Danst te zien.”

Een tikje arbitrair is het natuurlijk wel, dat vrijdag na de feestelijke opening in De Kring, het publiek niet mag blijven hangen en dat een dag later geen probleem is. Maar de aanloop was toch al een kwestie van passen en meten met veranderende maatregelen. ,,We hebben steeds iets moeten corrigeren richting de deelnemers, maar inmiddels is duidelijk hoe het systeem werkt. Het publiek en de optredende artiesten zijn twee eigen bubbels met verschillende regels. Dat maakt het af en toe wel complex, maar zo zit het nu eenmaal in Nederland. In goed overleg met De Kring zijn we eruit gekomen.”

Quote Als je hard werkt, dan kun je echt ergens komen

Centraal thema voor Roosendaal Danst is, net als vorig jaar, identiteit. Het festival is onderdeel van een meerjarig project over racisme, diversiteit en identiteit, vertelt Van Meel. ,,Dat is een onderwerp dat járen speelt voordat je er iets mee bereikt. Maar elke keer gaan we een stapje verder.”

Inspirerende verhalen

Elke voorstelling wordt dit weekend voorafgegaan door een vertoning van een videoclip van Joshua Trebi - opgenomen in de Drunense duinen - die behalve de clip ook de choreografie en muziek daarbij heeft gemaakt. De clip vertelt het eigen verhaal van de van oorsprong Ghanese Trebi, die als straatartiest in Accra begon. ,,Hij kreeg twee kinderen en kon ze geen eten geven. Hij kreeg op de Tilburgse dansacademie de kans zich te ontwikkelen, heeft zijn masteropleiding choreografie gedaan en heeft nu een fulltime baan”, vertelt Van Meel. ,,Het statement in zijn clip is: als je hard werkt, dan kun je echt ergens komen.”

Volledig scherm Avondvoorstelling van Roosendaal Danst! in De Kring, in 2020. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Indrukwekkend belooft verder de voorstelling van Tomas Ntamashimikiro uit Brussel te worden, op vrijdag. Zijn vader vluchtte voor genocide uit Burundi, Ntamashimikiro vertelt dat verhaal volgens Van Meel op 'indringende wijze’, met drie dansers.

Dansen met publiek

Op zaterdag staat als altijd de amateurdans centraal, met intermezzo's van professionals. Rohiet Tjon Poen Gie danste vorig jaar een solo over slavernij en discriminatie en presenteert nu zijn eerste grote choreografie. ,,Net als Tomas is hij een jonge maker die we als festival onder de hoede hebben genomen om ze te helpen ontwikkelen. Zij leren veel, maar tegelijk leer ik ook veel van hen.”

Op de slotdag draait het om seniorendans (60+), rondom de Cubaanse feestelijke dansstijl danzon. ,,Vijftien dansers die tien workshops hebben gedaan presenteren het resultaat op het grote podium van De Kring. Daarna wordt er als afsluiting samen mét het publiek gedanst. Gelukkig kan dat nu weer wél!”