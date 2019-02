Bij restaurant Sistermans in Roosendaal is aandacht voor mens en gerecht

Dorpswerk Sprundel: ‘Ambitie vrijwilli­gers ebt weg door traagheid gemeente Rucphen’

8:46 SPRUNDEL - Stichting Dorpswerk Sprundel is behoorlijk teleurgesteld in de gemeente Rucphen omdat die maar geen beslissing neemt over de subsidie-aanvraag van 8.500 euro voor het Praktijklab Het Nieuwe Ontmoeten, een project om eenzaamheid te bestrijden.