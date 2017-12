Bij Plus Van Gorp in Roosendaal kun je dementievriendelijk boodschappen doen

De medewerkers van de supermarkt hebben afgelopen week een training gevolgd van stichting Samen Dementievriendelijk. Dat heeft de supermarkt als eerste Roosendaals bedrijf het predicaat Dementievriendelijk opgeleverd. Eigenaren Pieter-Jan en Dimphy van Gurp kregen het bijbehorende certificaat vrijdag uitgereikt door wethouder Corné van Poppel. Die is in zijn nopjes, want Roosendaal heeft pas de intentie uitgesproken van Roosendaal een 'dementievriendelijke gemeenschap' te maken.

1 op de 5

Hulp bij het shoppen

Wat is dat eigenlijk, dementievriendelijk? ,,Het gaat erom dat die mensen op een leuke, prettige en spontane manier geholpen worden in de supermarkt'', zegt Pieter-Jan van Gurp. Zijn medewerkers hebben geleerd om op een respectvolle en vriendelijke manier contact te leggen met mensen die in de war lijken te zijn. ,,Die lopen bijvoorbeeld met een boodschappenbriefje rond, maar snappen niet wat erop staat. Of ze hebben geen geld en weten hun pincode niet. Het personeel kan dan helpen de boodschappen bij elkaar te zoeken en soms zelfs een betalingsregeling met de familie treffen'', zegt Jeanne Brooymans die de supermarktmedewerkers trainde.