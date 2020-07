Bij Looma kunnen jongeren met een rugzakje altijd aan de slag

Motorrij­der zonder rijbewijs maakt wheelie en geeft valse naam op in Roosendaal

9:56 ROOSENDAAL - Een motorrijder in Roosendaal trok woensdagmiddag de aandacht van de politie. De man maakte veel geluid, reed te hard, reed over een fietspad, haalde in over een doorgetrokken streep en maakte een wheelie. Toen agenten de motorrijder aanspraken op zijn rijgedrag, gaf hij vervolgens ook nog eens een valse naam op.