Bij Enjooi in Roosendaal hebben ze nog Leonidas-bonbons, en dat blijft zo

Volwaardi­ge polikli­niek Oudenbosch niet haalbaar, maar ‘mensen die minder mobiel zijn worden de dupe’

OUDENBOSCH - Bravis had eerder en beter moeten communiceren met inwoners van Oudenbosch over de plannen voor de polikliniek in het dorp. Maar een volwaardige kliniek in de lucht houden is in deze tijden niet meer haalbaar.

18 januari