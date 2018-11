‘Bij een feestje ben ik vaak het cadeau’

De Rapsodies bestaan niet meer, maar de intussen 59-jarige Anita Christianen-Anthonissen barst nog van de zangzin. Ze ontleent haar huidige artiestennaam als solozangeres aan de amusementsband waarmee ze in de jaren zeventig en tachtig zo succesvol optrad bij feesten en partijen, veelal in de regio. Maar: ,,In die tijd werden we ook heel veel gedraaid door piratenzenders in het oosten en noorden van het land. Daar word ik nog steeds gevraagd om op te treden en zien ze me echt als artiest. Hier komen de mensen me bij de super tegen en tijdens mijn werk bij de thuiszorg. In Sprundel ben ik gewoon Anita die zingt. Meestal komt daar dan ‘van de Rapsodies’ achteraan. Rapsodie verwijst naar oude volksmuziek, dat hebben we destijds opgezocht in het woordenboek.”