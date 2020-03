Bij dit restaurant in Roosendaal kun je de Belgische keuken proeven, zonder poespas

Best slim om als restaurant te kiezen voor een Belgisch concept. Belgen staan immers bekend als liefhebbers van lekker eten en drinken. De keukens zijn over het algemeen degelijk en Bourgondisch. En veel doublures zijn er in onze regio niet.



Verwacht bij Zuyderburen in Roosendaal niet de voor de handliggende donkerbruine, biercafé-achtige entourage, de zaak is juist licht en strak. Grote foto’s van onder meer Antwerpse stadsgezichten moeten zorgen voor de Belgische aankleding.



Het adres van Zuyderburen, Raadhuisstraat 48, is overigens bekend in Roosendaal, want eerder was er het succesvolle restaurant Den Dieje gevestigd dat tv-kok Jeremy Vermolen in 2013 omturnde tot het Il Fornaretto.