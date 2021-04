Bij dit bedrijf uit Heerle helpen ook Jens (11) en Mats (9) graag mee

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: Anton Goosen (54) en Ilse Franken (49), die in Heerle een akkerbouw- en loonwerkbedrijf runnen.

Een Fendt 724 heeft volgens de catalogus een gewicht van bijna acht ton. De tractor is vijf meter lang, tweeënhalve meter breed en drie meter hoog. Maar wanneer de Fendt voor de foto even naar buiten moet worden gereden, klimt Jens (11) de cabine in alsof hij op een grasmaaiertje stapt. Met evenveel gemak rijdt hij het gevaarte in een soepele draai naar buiten. Anton Goosen hoeft niet eens meer te kijken of het goed gaat. ,,Hij is rustiger dan dat ik vroeger”, zegt hij laconiek.

‘Eigen pad’

Quote De jongens kiezen gewoon hun eigen pad. Ik zou ze nooit pushen om in het bedrijf te komen. Anton Goosen Jens was krap vijf jaar en hij hielp al mee. De grasmaaier toen was in verhouding net zo groot als de Fendt nu. ,,Er moest een zak zand op het zadel liggen vanwege de beveiliging”, haalt Goosen aan. Tegenwoordig neemt Jens zijn vader daadwerkelijk werk uit handen. Zonder dat hier enige vorm van ‘moeten’ achter zit, stelt Goosen. ,,De jongens kiezen gewoon hun eigen pad. Ik zou ze nooit pushen om in het bedrijf te komen. Als zij liever iets in een andere richting willen gaan doen, dan is dat ook helemaal goed.”

Jens heeft veel lol in het landwerk. Wanneer hij even later een TikTok-filmpje laat zien, is dat geen filmpje met een dansje, maar een filmpje van Jens die bezig is zes hectare grond te cultiveren. ,,Ik kan en mag nog niet zoveel”, zegt Mats (9) licht beteuterd. ,,Dat is niet helemaal waar”, zegt Franken. ,,Heb jij laatst niet gezaaid?” ,,O ja, met de Cubola heb ik gras en bieten ingezaaid”, herinnert Mats zich.

110 hectare

Bij Goosen Agro is er altijd wat te doen. Goosen heeft zo’n 110 hectare grond in gebruik voor akkerbouw. Hij teelt uien, aardappelen, suikerbieten, sperziebonen, tuinbonen en wat mais. Bijna alles zit al in de grond, alleen de tuin- en sperziebonen nog niet. ,,Die gaan er denk ik binnen nu en veertien dagen in”, vertelt hij. ,,Dat zijn fosfaatgevoelige gewassen en fosfaat komt pas vrij vanaf een bepaalde tempratuur.” Overigens heeft Goosen aan de bonen iets minder werk. ,,Dat is geregeld via een contract met de afnemer. Deze zorgt voor het zaaien én voor het plukken.”

Terwijl een deel van de gewassen nog verscholen zit onder de grond, staan de uien al uit. De late vorst van de afgelopen maand, deert de gewassen niet heel erg, vertelt Goosen. ,,Ze kunnen wat vorst hebben, maar het groeit er ook niet beter van.” Hoewel de bonen als laatste de grond in gaan, is dit niet het laatste gewas dat van het land komt. Suikerbieten en aardappelen sluiten het jaar af. ,,De winter is relatief rustig”, zegt Goosen. ,,Maar ook dan is er voldoende te doen.”

Quote Ik hou het meest van de afwisse­ling in het werk Anton Goosen Naast zijn akkerbouwbedrijf heeft hij een loonwerkersbedrijf, waarbij hij letterlijk de boer op gaat om bij collega’s een deel van het werk uit handen te nemen. Zeker in deze periode maakt dit dat Goosen regelmatig wat later thuis is. Al heeft hij de tijd dat hij alle klussen zelf aannam achter zich gelaten. ,,Dat doe je wanneer je twintig bent”, zegt hij. ,,Toen ik vijftig werd, realiseerde ik me dat je nou eenmaal niet alles kunt of zou moeten willen. Ik hou het meest van de afwisseling in het werk”, vertelt hij. ,,Het liefst ben ik de hele dag vliegende kiep. Overal een beetje bijspringen en zorgen dat alles goed gaat.”

Voorjaarsdrukte Onder de naam Goosen Agro komt Anton, of iemand die voor hem werkt, bij bedrijven door heel de regio. De machines die ingezet worden bij het cultiveren, zaaien, ploegen, kilveren (pasgeploegde, kluiterige grond fijnmaken en het land egaliseren) vergen een behoorlijke investering. Daarom kiezen ondernemers er voor om voor deze werkzaamheden de diensten van een loonwerker in te huren. De afgelopen weken zijn redelijk druk geweest, zoals zich laat raden. Dit is voor veel gewassen immers het seizoen dat het land bewerkt moet worden, zodat het plant- of zaaigoed de grond in kan.

Goosens partner Ilse Franken heeft geen agrarische achtergrond ,,Ik wist niet eens wat een loonwerker was”, geeft ze heel eerlijk toe. ,,Ik kende weinig van het boerenleven of de landbouw. Ik dacht aan iets met loon of administratie, maar dat vond ik niet passen bij Anton.” Francken heeft haar keuze voor Goosen én zijn bedrijf heel weloverwogen genomen. ,,Ik realiseerde me heel goed dat het hebben van een boerenbedrijf allesomvattend is. Niet dat ik nou zo’n hippe kip ben, ik kom ook maar gewoon uit Steenbergen, maar het leven op een boerderij is heel anders dan ik gewend was.”

Quote Ik realiseer­de me heel goed dat het hebben van een boerenbe­drijf allesomvat­tend is Ilse Franken

Inmiddels heeft Franken de administratie van het bedrijf overgenomen van Goosens moeder, die dit jaren gedaan heeft. Daarnaast is ze altijd werkzaam gebleven in haar eigen bedrijf. Van huis uit is ze etaleur. Omdat de coronacrisis via de lockdown en de winkelsluiting ook Ilses vakgebied raakt, besloot ze haar werkveld te verleggen. Onder de naam ‘ge WOON advies’ helpt ze particulieren bij de (her)inrichting van de hun huis.

Oude tractor

In een van de loodsen staat een voertuig dat op het eerste oog slechtst de contouren heeft van een tractor. Het blijkt een International 624 te zijn. De eerste tractor die Antons vader en diens broer ooit samen kochten. Deze stond jarenlang buiten gebruik bij een oud-medewerker van zijn vaders bedrijf. Totdat Anton er zijn zinnen opzette. ,,Er groeide een boom dwars door de treeplank heen, die moesten we eerst wegzagen.” De oude 624 wordt momenteel door Jens, met behulp van zijn broertje en een vriend, helemaal opgeknapt. ,,En dan doen ze allemaal zelf. Ik doe er verder helemaal niets aan”, zegt Anton.