Bij deze West-Brabantse restaurants kan je ‘goed’ eten onder de 37 euro

Bij Restaurant Pouwe hadden ze het niet verwacht. ,,We hadden het niet eens in de gaten. We waren bezig met de orde van de dag en ineens kregen we felicitaties van collega's binnen", vertelt eigenaar Walter Pouwe. Het restaurant is pas één jaar open. ,,Dit houden we vast en geven we niet meer weg. We hebben de ambitie om nog beter en sterker te worden.”



Chefkok Mark van Loon van In de Oude Stempel in Steenbergen ziet dit als een ‘mooie beloning voor het team'. ,,Ik vind het belangrijk om op een goede en eerlijke manier te koken en in te spelen op de seizoenen en de wensen van klanten. Als dat door Michelin wordt gewaardeerd, is dat een heel groot compliment.”