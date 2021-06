Bij deze boerderijwinkel haal je aardbeien en asperges uit de muur: ‘Gezond, lokaal en contactloos’

Borrelen in Stadsoe­vers met pop-up bar Spot: ‘Hier hebben we altijd van gedroomd’

9 juni ROOSENDAAL - Wonen aan de Vliet is nog ver weg, maar borrelen in Stadsoevers kan al vanaf 2 juli. Dan opent pal naast het urban sports park Spot, een pop-up bar in omgebouwde zeecontainers. Ideetje van Koen Vaas en Jeroen Klein, de mannen achter onder andere foodstruckfestival Appeltje Eitje en het Rooskleurig Festival: ,,Hier hebben we altijd al van gedroomd: een eigen plek voor onze eigen stijl.’’