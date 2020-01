‘Bij de bankjes aan de haven in Oudenbosch kun je lekker zitten’

Geef de wethouder een baan

17 januari Als we de cijfers mogen geloven, zijn er in West-Brabant ongeveer evenveel vacatures al werklozen. Als arbeid een homogeen goed was, was het probleem snel de wereld uit. Dan waren er niet te veel varkenshouders en te weinig weervissers, sloten vraag en aanbod exact op elkaar aan. Helaas worden wij stervelingen vanaf de wieg een zekere richting opgeduwd en komen talenten, kennis en vaardigheden boven drijven, die soms voor geen meter aansluiten op de arbeidsmarkt.