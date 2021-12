Bij bomen gaat het om de verhalen; deze linde had niet zo veel te vertellen

Dronken vrouw (36) mag niet binnen eten en valt personeel shoarma­tent Atman aan: ‘Ze ging door het lint’

OUDENBOSCH - Een 36-jarige vrouw die behoorlijk diep in het glaasje had gekeken, heeft het donderdagavond in Oudenbosch zo bont gemaakt dat ze is aangehouden. Ze kreeg ruzie in de shoarmazaak van Cenr Atman aan de Fenkelstraat, omdat ze erop stond na 17.00 uur binnen te eten. ,,Toen ze hoorde dat dat niet mocht, ging ze helemaal door het lint.”

