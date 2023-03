Bierliefhebbers genieten in Hoeven en Roosendaal: ‘Let op: proeven, niet zuipen’

column Juist leuk: de hond mee op vakantie nemen

Het was te verwachten. Nadat dierenliefhebbers massaal coronahondjes tegen de verveling hebben aangeschaft, zitten nu de hondenpensions vol tot 2024. Baasjes zitten met de handen in het haar, want Fikkie mag niet mee op vakantie. Zielig, hoor.