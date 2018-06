'Bier, volleybal en volle hoop gezelligheid' bij Dirty Foot Volley in Oud Gastel

Een speelster in het zwart knalt de volleybal over het van steigerbuizen gemaakte net. Een rode speler van de tegenpartij loopt in de richting van de vallende bal en wil de bal net terug gaan slaan. Opeens komt er een keiharde waterstraal in haar gezicht. De bal ontglipt uit haar zicht en valt op de grond. Een punt voor het zwarte team. Snel raapt een andere speelster de bal op, zodat het spel weer verder kan gaan en zij ook punten kunnen scoren.

"Jazeker, we hebben er heel veel zin in vandaag!" Ger Masseurs (19) is net met zijn team 'Budje geeft een rondje' van het veld af. "Tot nu toe hebben we ook alle wedstrijden gewonnen, dus die finale halen we wel." Teamgenoot Roel Akkermans (20): "Het is weer eens wat anders, dat Dirty Foot Volley. Ik vind het wel leuk. Vroeger organiseerden ze hier ook Spuitbal, daar hebben we ook jaren aan meegedaan." Masseurs: "Denk dat we toen ik dertien was zijn begonnen? Zelf vond ik Spuitbal wel meer fysiek" "Soms was dat inderdaad meer een soort rugby op het veld", zegt Akkermans. "Ik kan niet zeggen welke mijn favoriet is, afwisseling zelf is natuurlijk ook leuk. Waarom deze evenementen zo leuk zijn? Je kan wat bier drinken, spelletjes spelen, volle hoop gezelligheid."

Volledig scherm Oud gastel - 10-6-2018 - Foto: Marcel Otterspeer / Pix4Profs - Het was een heerlijke kliederboel even buiten Oud Gastel: De KPJ organiseerde er een toernooitje moddervolleybal. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Spuitbal is vergelijkbaar met Dirty Foot Volley, alleen dan met voetbal in plaats van volleybal. "Na dat jaren te hebben georganiseerd, moest er eigenlijk iets anders ontstaan", zegt Maarten Buurstee, voorzitter van de verantwoordelijke commissie. "Toen van lieverlee kwam het idee om iets met volleybal te gaan doen. Het bevalt tot nu toe goed, ik hoor alleen maar goede verhalen van de deelnemers. Het idee van het spel is dat je vijf veldspelers hebt en één spuitgast. Die spuiter staat dan aan de kant van de tegenpartij en kan zo het spel voor je tegenstander moeilijker maken. Die kan het veld bijvoorbeeld drassig maken, of de bal wegspuiten. Je ziet ook gaandeweg de dag dat het veld steeds drassiger wordt."