Bieb blijft open, maar activiteiten zijn opgeschort

,,Het is hartstikke fijn dat de bibliotheek nu als essentiële voorziening wordt gezien", zegt Roos Herman, algemeen directeur van Bibliotheek West-Brabant. Dus wat mag: boeken en andere materialen lenen en terugbrengen, lezen of studeren en vragen stellen tijdens het Taalspreekuur en aan het Informatiepunt Digitale Overheid.

Voor iedereen vanaf 13 jaar is het verplicht een mondkapje te dragen in de bibliotheek. Ook is het verplicht om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het mondkapje mag af op het moment dat bezoekers op 1,5 meter of meer afstand van elkaar zitten. In alle bibliotheken geldt een maximumaantal bezoekers. Dat wordt bij de ingang in de gaten gehouden.