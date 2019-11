Bieb blijft in Annabouw tot cultuurcentrum Oudenbosch gereed is

OUDENBOSCH - Als het nieuwe cultuurcentrum Saint Louis (kapel en Mariabouw) in de zomer van 2021 nog niet gebruiksklaar is, mag bibliotheek VANnU langer van de huidige locatie gebruik maken.

De bieb huist al jaren de in Annabouw, waar in de eerste jaren na de gemeentelijke herindeling ook het gemeentehuis was gevestigd. Als het nieuwe cultuurcentrum aan de overkant op het Saint Louisplein gereed is trekken bibliotheek, KBO, de drie musea en Fidei et Arti erin. ,,Streefdatum van oplevering is 1 juli 2021‘’, zegt wethouder Jan Mollen, ,,Maar het kan ook uitlopen en dan moeten we de nieuwe gebruikers niet in een vacuüm terecht komen.‘’

Verhuizing

Met bibliotheek is afgesproken dat de huur kan worden voortgezet tegen een bedrag van 150 euro per maand totdat de verhuizing kan plaats vinden. In het nieuwe cultuurcentrum hanteert de gemeente het huidige huurbedrag per vierkante meter. Mollen spreekt nog met het bibliotheekbestuur over een eventuele bijdrage in de verhuiskosten.