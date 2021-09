Bibliotheek Roosendaal krijgt een Geheugenhuis

In het Geheugenhuis is heel veel materiaal te vinden over ‘het brein’ in het algemeen en dementie in het bijzonder. Daarin is Bibliotheek West-Brabant zeker niet uniek in ons land. Wat wel bijzonder is, is dat de samenwerkende bibliotheken in West-Brabant één centrale plek hebben ingericht waar alle informatie en organisaties samenkomen, namelijk de bibliotheek in Roosendaal.