BHV-cursus? Voorlopig geen mond-op-mond: ‘Dat kost ons penning zestien’

Voor het eerst in maanden komt de Roosendaalse EHBO-vereniging morgen (dinsdag) weer samen. Voorzichtig pakken ze in wijkgebouw De Wieken de draad weer op. ,,Spannend”, zegt voorzitter Peter van Akkeren. Want hoewel de vereniging tal van maatregelen heeft getroffen, blijft het afwachten hoe de cursisten straks reageren.