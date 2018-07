Bezwarencommissie tikt Roosendaal op de vingers over huishoudelijke hulp

Systeem

'Schoon en leefbaar huis'

Een van de grootste pijnpunten is volgens de commissie dat het onduidelijk is wat er nou precies bedoeld wordt met een schoon en leefbaar huis. ,,Er is geen sprake van een objectief te meten resultaat. Bijvoorbeeld bij het schoonmaken van de keuken is niet duidelijk of dit alleen het aanrechtblad betreft of ook de koelkast, alle kastjes of verschillende onderdelen.'' De commissie stelt voor daar meer duidelijkheid in te scheppen. Daarnaast is de commissie van mening dat de gemeente Roosendaal bijna alle bezwaarmakers financieel tegemoet moet komen met een proceskostenvergoeding van iets meer dan 1.000 euro per persoon.