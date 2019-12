Bezwaren tegen Airborne hebben geen directe gevolgen voor hardstyle festival Bosschenhoofd

necrologie Roosendaal verliest een markant figuur: Jan Snel is dood

16:59 ROOSENDAAL - Iedereen in Roosendaal kent Jan Snel van de gelijknamige ijzerhandel, zo ongeveer de bekendste zelfstandige ondernemer in de stad. De ijzerhandelaar en gereedschapsman had tientalen jaren een karakteristieke winkel in de Raadhuisstraat 42. Hij overleed afgelopen maandag 9 december op 83-jarige leeftijd.