Bezwaren Lage Zegstraat verwacht

Dat zegt Ton Christophersen, voorzitter van de Dorpsraad die deze week over de plannen sprak met een aantal inwoners. Ook kwamen diverse mailtjes binnen bij de Dorpsraad nadat ambtenaren van de gemeenten Roosendaal en Rucphen vorige week in De Nieuwenbergh uitleg gaven over de herinrichting.

Tractorsluis

,,Voor een deel gaat het bij de reacties om mensen die het niet goed begrepen hadden", zegt Christophersen. ,,De Lage Zegstraat wordt namelijk niet afgesloten, alleen verlengd met een tractorsluis bij de aansluiting met de nieuwe Nelson Mandelaweg. Maar daarnaast zijn er ook mensen die praktische problemen hebben met de plannen.”

Vrachtwagen

Zo is er bijvoorbeeld een ondernemer die met zijn vrachtwagen van twintig meter lang de bocht niet kan nemen. En er zijn bewoners van de Spiekestraat die bang zijn dat hún straat straks door sluipverkeer gebruikt gaat worden, in plaats van de Lage Zegstraat. De Dorpsraad neemt geen standpunt in, maar houdt de ambtenaren van beide gemeenten wel op de hoogte van wat er leeft in Zegge.

Verkeersbesluit

Of de gemeenten er iets mee doen, is nu te vroeg om in te schatten, zegt Christophersen. ,,Het hangt ervan af hoeveel zienswijzen er ingediend worden en wat de aard ervan is. Het verkeersbesluit rond de Lage Zegstraat wordt 20 januari officieel gepubliceerd door de gemeente Roosendaal (want de landbouwsluis komt op Roosendaals grondgebied). Daarna kunnen gedurende een aantal weken zienswijzen ingediend worden.”