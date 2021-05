Bezorgdheid over nieuwe coronaregels middelbare scholen: ‘Geen aandacht voor veiligheid personeel’

Rijkswater­staat neemt geluid­scher­men in Roosendaal onder de loep

26 mei ROOSENDAAL - Rijkswaterstaat is begonnen met de inspectie van de geluidschermen langs de A58 in Roosendaal, tussen knooppunt De Stok en Roosendaal-Oost (afslag 23). Het werk wordt uitgevoerd door adviesbureau Kragten uit Herten en is over twee weken klaar.