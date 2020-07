Bezoekers zijn blij dat de godshuizen weer open zijn: ‘We hebben de kerk heel erg gemist’

BERGEN OP ZOOM/OUDENBOSCH/FIJNAART - Eindelijk konden ze zondag weer naar de mis in de basiliek in Oudenbosch. En wat waren ze daar blij mee. ,,Het is prachtig dat we hier weer zijn. Al die tijd hebben we de mis op televisie gevolgd en nu mogen we weer naar de kerk!”, vertelden Godefrido Aniseta en Toke Braspenning.

Tijdens de mis in de basiliek werden de RIVM-richtlijnen goed opgevolgd. Zo moesten de kerkgangers bij binnenkomst de handen desinfecteren, werd er tijdens de mis niet samen gezongen en gingen er geen collectemanden rond. Ook de communie verliep anders dan normaal: de pastoor stond achter een plastic scherm en gaf de hosti aan met een pincet. ,,Dat is noodzakelijk, maar voelt wel onnatuurlijk”, zei pastoor Maickel Prasing. ,,Het is een moment van samenzijn en zo creëer je afstand. Maar het is nodig voor onze eigen en elkaars gezondheid.”

,,Vanaf 1 juni zouden 30 mensen de mis kunnen bijwonen. Maar wij verwachtten meer mensen en waren bang dat we dan te veel mensen zouden moeten afwijzen. Daarom besloten we te wachten tot 1 juli”, legde Prasing uit. In Oudenbosch waren er zo’n 75 aanwezigen, in Fijnaart - waar Prasing ook pastoor is en zondag voorging in de mis - waren er tussen de 30 en 40 aanwezigen. ,,We merken wel dat sommige mensen het nog niet aandurven om te komen.”

De Basiliek is open, diensten mogen weer gehouden worden. Maar...op anderhalve meter van elkaar. Dan mogen er maximaal 100 in de kerk.

Enthousiast

De kerkgangers die het wel aandurfden om naar de basiliek te komen, waren na de mis enthousiast. ,,Wij zijn sterk gelovig en komen normaal iedere week naar de kerk. We hebben dat heel erg gemist”, zeiden Aniseta en Braspenning. ,,Het is heel bijzonder dat we de viering weer kunnen bijwonen. Ik volgde iedere week de dienst online, dat was ook fijn”, zei Jeannette van ‘t Hof. Marla en Hans van Leeuwen vonden het ook prettig dat ze weer naar de kerk konden komen. ,,We hebben de afgelopen periode wel een paar keer een kaarsje gestoken.”

Vanuit de kerk in Fijnaart werd de afgelopen weken de mis opgenomen en konden mensen deze online volgen. ,,Dat werd veel gedaan. Er keken vaak zo’n honderd mensen op het moment zelf en dan waren er ook nog mensen die de mis later terugkeken. Ook nu wordt de mis nog door mensen bekeken.”

Wennen

In de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom gingen de missen wel vanaf 1 juni al door. Vanaf dit weekend was er plaats voor 80 mensen. ,,Er waren ongeveer 25 bezoekers, dat is hetzelfde als in juni”, vertelde scriba Eric van der Geer. ,,Het is nog wennen. Wij horen van mensen dat ze niet komen omdat er niet gezongen mag worden. Dat missen ze. En ook dat mensen het nog niet aandurven. Ook was onze eigen predikant er niet, dat scheelt vaak ook. We gaan nu kijken of we ervoor kunnen zorgen dat er weer meer mensen komen, bijvoorbeeld door onze vaste kerkgangers telefonisch te benaderen en te vragen wat de reden is dat zij niet komen.”

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn sinds de coronaperiode ook online te volgen. ,,Dat wordt heel veel gedaan. Via Facebook zijn er steeds zo’n 180 volgers en dat zijn misschien wel twee of drie mensen tegelijk. We willen nog investeren in betere apparatuur.” De Ontmoetingskerk nam ook de nodige maatregelen om via de richtlijnen te werken. ,,Je merkt dat mensen dat heel goed begrijpen.”

Ook in Oudenbosch en Fijnaart werden de regels goed opgevolgd, stelde pastoor Prasing. ,,We moeten wel nog zien hoe we hier financieel bovenop komen. Er waren nauwelijks collecte inkomsten, maar de vaste kosten stopten niet. We hopen dat mensen een extra bijdrage geven de komende periode”, besloot Prasing.