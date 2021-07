Bezoekers van deze boerderij kunnen samen het Melk Mysterie oplossen

Tussen de Brabantse wal en het Ulvenhoutse bos, op de rand van Hoeven en Oudenbosch, waar klei en zandgrond ‘elkaar kussen’, houdt de weg op bij de boerderij van Corné en Corinne Rommens. Rond deze pittoreske plaats hangt een geheim, een mysterie liever gezegd. Het Melk Mysterie om helemaal volledig te zijn. Daarover later meer.

Het melkveebedrijf van de familie Rommens is in de loop van de jaren stukje bij beetje gegroeid, aangepast en uitgebreid. Corinne (43) en Corné (45) lieten zelf hun huidige woning, waar ze wonen samen met hun kinderen Corstian (10), Cortjen (8) Cornald (6) en Corianne (4), bouwen aan de kop van het erf. Daarachter ligt echter nog steeds Corné’s ouderlijk huis dat direct aan de oudste stal gebouwd is.

Vliegen

In vroeger tijden, voor de komst van de centrale verwarming, zal de warmte van de koeienstal zeer welkom zijn geweest. Naar huidige maatstaven is er een en ander af te dingen op zo’n letterlijke verbondenheid tussen woon- en werkplek. ,,Je hoorde alles wat er in de stal gebeurde”, zegt Corinne. ,,En dan waren er ook nog de vliegen.”

Quote Het is al eens voorgeko­men dat parachutis­ten bij ons in de mais terechtkwa­men Corné Rommens Vandaar dat er voor nieuwbouw is gekozen. De oude stal doet nog steeds dienst als stal. Het oude woonhuis is een kantine geworden. De zwaluwen zijn er in elk geval blij mee, gelet op de grote getalen waarin ze af en aan vliegen. Overigens zijn er meer vreemde vogels te zien in de lucht. Zo dwarrelt er tijdens ons bezoek plots een parachutist naar benden. ,,Afkomstig van vliegveld Seppe”, zegt Corné. ,,Ze landen op het perceel van de buren.” Dat blijkt bijna altijd goed te gaan. ,,Het is al eens voorgekomen dat ze bij ons in de mais terechtkwamen.”

Kalfje geboren

Tijdens een korte rondleiding over het bedrijf ziet Corinne plots iets in haar ooghoek. Ze onderbreekt haar verhaal om direct naar de hoek van de stal te lopen. Ze heeft het goed gezien. In het stro ligt een kalfje. Amper een paar minuten oud, kwetsbaar en teer. Moeder koe en tantes er beschermend omheen. Geroutineerd bekijkt Corinne het jonge beestje. Het blijkt een meisje te zijn en alles lijkt in orde.

Volledig scherm HOEVEN Jan Stads / Pix4Profs Voor de rubriek Van West-Brabantse bodem, foto's Rommens koeien. Corne en Corinne Gomers met op de spelfotos Corstian, Cortjan, Cornald en Corianne © Pix4Profs / Jan Stads

Met deze geboorte komt het aantal stuks jongvee bij Rommens op vijfenzeventig plus één. Dit naast de 110 melkkoeien die Corné en Corinne hebben staan. In principe is het vee en al het werk daaromheen – de zorg voor 66 hectare mais en grasland -in eerste aanleg Corné’s verantwoordelijkheid. Dat Corinne bijspringt daar waar nodig, is niet vreemd. Ze groeide als meisje op tussen de koeien. Haar ouders deden hun veestapel in Etten-Leur van de hand ten tijde van de MKZ-crisis. ,,Ze hielpen daarmee een ander bedrijf dat hun hele bedrijf geruimd zag worden”, vertelt Corinne. Voor Corné geldt dat hij als klein menneke al wist dat hij boer zou worden.

Weidemelk Corné Rommens melkt zijn koeien in een carrousel. Twee keer per dag leidt hij zijn dieren naar de melkruimte. Hier stappen de dieren één voor één de stellage in. Corné koppelt het melkstel aan en het melken begint. Deze opstelling scheelt qua tijd behoorlijk van de meer traditionele melkopstellingen. Hij heeft er heel bewust voor gekozen de dieren in een visgraatopstelling te zetten met de gezichten naar buiten. ,,Daardoor sta je meer naast de koe wanneer je bezig bent en krijg je een beter totaalplaatje”, legt hij uit. ,,Anders kijk je alleen tegen de achterkant aan.” De melk die van het Hoevense melkveebedrijf komt, is weidemelk. Dat betekent hier dat de dieren minimaal 120 dagen per jaar, minstens zes uur per dag buiten gaan.

De oude melkstal, tegenover voormalige boerderij, is nu een multifunctionele ontvangstruimte. Compleet met keuken, gezellige zitjes en een naastgelegen speelstal voor de kinderen. Al een aantal jaar leeft bij Corinne de wens om naast het melkveebedrijf een aanverwant bedrijf te starten vanuit huis. Momenteel werkt ze nog 24 uur per week buitenshuis, en op termijn zou ze daar best mee willen stoppen. Sinds 2009 ontvangt Corinne schoolklassen, sinds 2018 is ze gecertificeerd klasseboer.

Kinderdagverblijf

Quote We hebben een tijd overwogen om een kinderdag­ver­blijf te starten Corinne Rommens ,,We zijn aan het zoeken geweest”, vertelt ze. ,,We hebben een tijd overwogen om een kinderdagverblijf te starten. In eerste instantie leek dat ook allemaal te kunnen maar vrij laat in het proces werd ons medegedeeld dat we te dicht op het spoor wonen.” De spoorweg die op 192 meter van de boerderij ligt, is een zogenoemd basisnet-spoor, wat wil zeggen dat vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen aanvullende veiligheidseisen zijn. ,,En conform de regels mag er geen kinderdagverblijf liggen op minder dan 200 meter”, zegt Corné. Zo maakt acht meter een wereld van verschil.

Corinne en Corné zijn echter niet voor één gat te vangen. Kijkend naar de bussen vol bezoekers aan de basiliek in Oudenbosch, zou het aanbieden van een boerenbrunch of -lunch in combinatie met een rondleiding over het bedrijf een mogelijkheid zijn. Maar ideeën daaromtrent moeten tijdens de coronacrisis even de ijskast in. Corinne komt met het idee om de mensen achter Outdoor Escape Hoeven te benaderen. ,,Zij waren meteen enthousiast en samen met hen hebben we een spel bedacht.”

Geen melk

Dat spel, Het Melk Mysterie, is te spelen met vier tot acht personen. Als team ga je in een race tegen de klok op zoek naar een vijftal sleutels die te verdienen zijn met uiteenlopende uitdagingen op en rond het erf. Het doel is om te achterhalen waarom de koeien van boer Corné geen melk meer geven én om dat probleem op te lossen.

Na enkele oefenrondjes met vrienden en familie, vond 6 juni de eerste try-out plaats. Zowel de deelnemers als de familie Rommens zijn enthousiast. ,,Natuurlijk was het ook voor ons spannend”, zegt Corinne. ,,Hoewel ik via Klasseboeren gewend ben om groepen te ontvangen, is dit nieuw voor ons en was het op sommige punten nog even zoeken. Wanneer geef je tips, en welke tips geef je dan, dat soort dingen.”

Inmiddels is de spelcapaciteit verdubbeld waardoor het nu ook mogelijk is voor twee groepen om tegen de klok én tegen elkaar te strijden in hun queeste de melkstroom weer op gang te krijgen.