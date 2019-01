Bezoekers open dag lopen virtueel door nieuwe gebouw Norbertus Gertrudis Mavo

ROOSENDAAL - De toekomstige leerlingen en ouders van Norbertus Gertrudis Mavo kunnen zaterdag 26 januari al een virtueel kijkje nemen in het nieuwe gebouw tijdens de open dag. Met hulp van een Virtual Reality-bril kunnen ze in een 360 graden video door de vernieuwbouw lopen.

Het ontwerp van de vernieuwbouw voor de Norbertus Gertrudis Mavo in de Vincentiusstraat is klaar. Verschillende sfeerimpressies van het plan zijn op de open dag ook als foto's en een 3D videoimpressie te zien.

De nieuwe Mavo komt in het gebouw aan de Vincentiusstraat, waar in het verleden de VMBO-afdeling huisde. Bij het oude pand is een groot stuk nieuwbouw gepland. De ingang van de nieuwe school zal naar de achterkant verplaatst worden, aan de kant van het Stadskantoor, om de drukte op de Vincentiusstraat te verminderen.

,,De verbouwing zal, wanneer alles volgens plan verloopt, dit kalenderjaar nog beginnen. In 2020 hopen we te kunnen verhuizen naar het vernieuwde pand,” vertelt directeur Harry Meijers.

Meijers is blij dat de leerlingen van de toekomst op een speciale manier het gebouw krijgen te zien. ,,Het plan van architect Huub Frencken van Frencken School Architecten is op tijd klaar om te presenteren op de open dag. Alleen de inrichting, bijvoorbeeld de meubels en de kleuren in het gebouw, staat nog niet vast. Leerlingen en personeel krijgen nog inspraak bij het inrichten van de nieuwe school.”

Norbertus en Gertrudis werken vanaf 2017 samen als Norbertus Gertrudis Mavo en Norbertus Gertrudis Lyceum voor Havo en VWO. De open dag voor de Norbertus Gertrudis Mavo is zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur op de huidige locatie, Bovendonk 115. ,,We verwachten tussen de 800 en 1000 mensen. Natuurlijk niet zo’n grote opkomst als op de andere scholen met meer opleidingen, maar ik denk zeker dat het gezellig druk wordt zaterdag in het grote gebouw op de Bovendonk,” zegt Meijers.

Volledig scherm Bezoekers kunnen op open dag virtueel door de vernieuwbouw lopen van het Norbertus Gertrudis Mavo in Roosendaal. Tekening Frencken - Scholl Architecten / Norbertus Gertrudis Mavo © Tekening Frencken - Scholl Architecten / Norbertus Gertrudis Mavo

