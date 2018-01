Bezoekers blij met scooterverbod Roosendaal, ondernemers hebben vragen over bezorgscooters

De eigenaar van Happy Grill is verbaasd over de maatregel. Hij heeft niets van de gemeente gehoord over het verbod dat zijn bedrijfsvoering direct beïnvloedt en ook niets over een eventuele ontheffing voor zijn medewerkers. ,,Wij hebben vijf bezorgscooters en zo zijn er hier in de omgeving veel meer ondernemers. Ik vind het erg vreemd dat de gemeente hierover geen contact met ons heeft opgenomen, ik heb het uit de krant moeten vernemen. Maar als het zover komt, zorgen wij wel weer voor een oplossing'', zegt hij met een zucht.