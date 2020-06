Bezoek op de gehandicaptenzorg zeer welkom: ‘Want nou is mijn leven saai!’

HapStap Take away foodmarkt in Roosendaal: Eindelijk gebeurt er weer iets in de stad

30 mei ROOSENDAAL - Het HapStap Festival werd zaterdagmiddag in verband met de coronacrisis gehouden in de vorm van een bijzonder geslaagde Take away foodmarkt. Ongeveer 150 mensen haalden op een vooraf aangegeven tijd voor ruim 400 liefhebbers zo'n 1500 gerechtjes op.