Bezetting stembureaus voor nu op orde, maar nog niet voor Europese verkiezingen

OUDENBOSCH - Voor de provinciale en waterschapsverkiezingen van deze woensdag is het de gemeente Halderberge weer gelukt om de 75 mensen te vinden, die de stembureaus bemensen. Over twee maanden heeft elke gemeente ze opnieuw nodig, want dan zijn de Europese verkiezingen.

,,En daar zoeken we nog wél stembureaumedewerkers voor‘’, doet burgemeester Jobke Vonk-Vedder een oproep. Ze heeft wel een verklaring waarom de werving moeizamer verloopt. ,,Die verkiezingen vallen in of rond de meivakanties, mogelijk is niet iedereen beschikbaar.‘’

Het is misschien ook wat veel van het goede, zo drie keer kort achter elkaar de gang naar de stembus voor niet de meest aansprekende verkiezingen. Voor de vijftien stembureaus in Halderberge zijn steeds vier mensen achter de tafeltjes nodig aangevuld met in de avonduren twee stemmentellers. Centraal komen daar nog enkele mensen, zodat in totaal 82 personen worden ingezet. Zij ontvangen voor deze lange dagtaak (van half acht 's ochtends tot negen uur 's avonds) een vergoeding. De Europese verkiezingen zijn voor Nederland op donderdag 23 mei.

Sportschool

Inwoners van Halderberge kunnen bij vijftien stembureaus terecht. Dat varieert van een cultureel centrum tot een sportschool en van een kindcentrum tot een woon- en zorgcentrum. In Hoeven wordt de brandweerkazerne gebruikt en in Oudenbosch het leegstaande regionaal archief aan de Beukenlaan. In Stampersgat gaat de toekomstige lunchroom Unieke Werken speciaal open om als stembureau te fungeren. De intiatiefnemers zitten nog volop in de verbouwing, maar net als met carnaval stellen ze de ruimte nu ook beschikbaar voor de stembushokjes.

Station