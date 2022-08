Bewoonster in huis overvallen in Sint Willebrord, oplichters gaan er met haar bankpas en pincode vandoor

Kort na het vertrek van de twee oplichters gingen alle alarmbellen af bij de vrouw. Ze belde haar bank en blokkeerde direct haar bankpas. Dat deed ze waarschijnlijk net op tijd want volgens de politie is er, voor zover bekend, geen geld van haar rekening gehaald.

Erg ontdaan

Nadat ze haar bank had gebeld, alarmeerde ze de politie. De politie was met drie voertuigen aanwezig en deed onderzoek in de buurt. In het hofje wonen voornamelijk mensen op leeftijd. Volgens de politie was de bewoonster erg ontdaan door wat er gebeurd was.