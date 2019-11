Bewoners watertoren Stampersgat vangen bot: recht op vrij uitzicht bestaat niet

Groeistuip voor werkgele­gen­heid in West-Bra­bant, maar bedrijven­ter­rein worden schaars

15:00 DEN BOSCH/BREDA - De werkgelegenheid in West-Brabant heeft de afgelopen twee jaar een inhaalslag gemaakt. Liep de economie in deze streek tussen 2014 en 2016 achter op de andere drie delen van de provincie, nu is de groei ‘ongeveer gelijk’. Daarmee lijkt de economische pijn van massa-ontslagen zoals bij Philips Morris in Bergen op Zoom verdwenen te zijn.