Bewoners van Groenhuysen fietsen de Tour

HOEVEN / ROOSENDAAL - In diverse centra van Groenhuysen vindt tijdens de Tour de France een Tour de Groenhuysen plaats. Bewoners, bezoekers en medewerkers kunnen fietsen op hometrainers om hun locatie als eerste over de finish te laten komen.

De Tour de Groenhuysen is voor de eerste keer op zeven locaties: Champetter, De Bloemschevaert en Wiekendael in Roosendaal, De Zellebergen in Oudenbosch, Heidestede in Sint Willebrord, Kerkakkers in Rucphen en Kroonestede in Hoeven.

In de Kroonestede zitten bewoner Toon Martens (83 jaar) en medewerkster Tineke van de Lindeloof op de hometrainers. Corrie Melsen (94 jaar) uit Roosendaal is aan het trappen op een zitfiets. Ze zijn gekoppeld aan beeldschermen, die routes in Frankrijk laten zien.

,,Fietsen is goed voor mijn benen. Wanneer ik harder ga trappen, zie ik dat gelijk op het scherm", zegt Melsen. ,,Ik heb vroeger veel gesport en ben heel lang lid geweest van THOR. Heel veel gewandeld, maar dat gaat de laatste tijd niet meer. Dus ben ik heel blij dat ik dit kan doen."

Fietsliefhebbers

Toon Martens uit Hoeven is een groot liefhebber van fietsen. ,,Je blijft er gezond bij als je die kuiten maar blijven bewegen. De Tour de France volg ik elke dag. Alleen de finish valt meestal hier tegelijkertijd met het eten. Dat vind ik wel jammer."



,,Op de hometrainer fietsen met die omgevingsbeelden uit Frankrijk op de schermen vind ik heel leuk. Laatst fietste ik zo door Lourdes, waar ik zelf ook ben geweest. Ik herkende bijna alles. Binnenkort fiets ik de Kapellenroute in het echt in de regio. Veertien kapellen van elk buurtschap, 60 kilometer ongeveer, daar kan ik zo van genieten."

Volledig scherm Bewoner Toon Martens en medewerkster Tineke van de Lindeloof fietsen de Tour de Groenhuysen. © Foto Alfred de Bruin

Activiteiten begeleidster Annette Bastiaansssen vertelt dat van de 150 bewoners in Kroonestede ongeveer een derde meefietst. ,,We tellen hier alleen niet de kilometers of minuten zoals in andere vestigingen, maar het gaat bij ons vooral om de beweging en ontspanning. Fietsliefhebbers zijn het allemaal, ik geloof dat iedereen naar de Tour de France kijkt.

,,Door de hometrainer op te stellen voor een televisie waar de tour op uitgezonden wordt, slaan we twee vliegen in één klap,'vertelt Marcel Wouters, beweegagoog bij Groenhuysen. ,,De klant kan genieten van de tour én is tegelijkertijd zelf sportief bezig. Niet alleen klanten mogen deelnemen. Wij dagen ook familieleden, bezoekers en medewerkers uit om mee te doen.”

,,Ik ben benieuwd hoeveel kilometers er in totaal bij elkaar worden gereden. De winnende locatie ontvangt een mooie prijs. Uiteindelijk gaat het om het bewegen. Meedoen is belangrijker dan winnen in tegenstelling tot de echte tour.”