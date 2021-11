Bewoners van Bosschenhoofd willen dat hun straat veiliger wordt: ‘Het is net een racebaan’

Auto belandt op zijn kop na ongeluk in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een auto is dinsdagmiddag rond 17.00 uur op zijn kop terecht gekomen op de Bredaseweg in Roosendaal. De oorzaak is niet bekend. Een inzittende is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

23 november