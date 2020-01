Bewoners Theresiakerk Moerstraten vechten dwangsommen aan

Bredase advocaat komt niet opdagen voor Willebrord­se GHB-‘kok’, rechter is woest

23 januari ST. WILLEBRORD/BREDA – Afgelopen maandag werd hij al opgepakt terwijl hij boven zijn ‘fornuis’ ghb stond te koken in zijn eigen woning aan de Bremstraat in Sint Willebrord. Woensdag kwam de 62-jarige man vrij en donderdag had hij een rechtszaak omdat in juni 2018 in zijn woning ook al een productieplek voor ghb was gevonden.