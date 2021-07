Bewoners oude centrum Roosendaal maken zich zorgen om hardrijders en parkeerplaatsen

INTERVIEW Trots op het Roosendaal­se centrum: ‘Wij moeten het verschil maken in onze winkels’

17 juni ROOSENDAAL - Op een beeldscherm kan hij met 32 camera’s de Hema-winkel beneden hem in de gaten houden. Roeland van de Velde (56) houdt graag overzicht. Een eigenschap die hij als voorzitter van ondernemersvereniging Collectief ook nodig heeft. Later dit jaar draagt hij de voorzittershamer over aan zijn nog onbekende opvolger.