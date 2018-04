Bewoners Nieuwstraat vechten vergunning nieuwe bioscoop aan

ROOSENDAAL - Bewoners van de Nieuwstraat in Roosendaal hebben massaal bezwaar aangetekend tegen de aangevraagde vergunning voor de nieuwe bioscoop in hun straat.

De omwonenden blijven van mening dat de nieuwe cinema van ondernemer Carlo Lambregts 'ernstige afbreuk doet aan de Roosendaalse veiligheid in het geheel en de veiligheid van de bewoners in de Nieuwstraat en omgeving in het bijzonder'.

Zeker 24 adressen hebben een zienswijze op die aanvraag ingediend, zegt woordvoerder Arnold Helmich namens de Nieuwstraat. Omdat er op sommige plekken meerdere mensen wonen, ligt het aantal bewoners dat een zienswijze ondertekend heeft nog iets hoger: 30 man.

Extra verkeersdruk

Volgens Helmich zijn het overigens allemaal dezelfde zienswijzen. Die 24 bezwaren handelen allemaal over dezelfde grieven: de nadelige gevolgen van de extra verkeersdruk die de bioscoop met zich meebrengt in de toch al zo drukke Nieuwstraat. Helmich: ,,Denk alleen al de gevolgen als het gaat om fijnstof, herrie, de veiligheid en drukte. We zien nu al de gevolgen van al het verkeer voor theater De Kring en de leveranciers voor het Tongerloplein. Al het verkeer voor de bioscoop daarbovenop, dat is te veel. We hebben echt niks tegen Lambregts of een nieuwe bioscoop, we vinden alleen dat dit er niet de goede plek voor is.''

Daarbij hekelen de bewoners ook de manier van communiceren over de plannen door de gemeente. Helmich: ,,We blijven vinden dat we niet goed op de hoogte zijn gehouden. Van de centrumring krijgen we iedere maand een update, hier worden we niet of nauwelijks geïnformeerd.''

Verkeersplan

Wel zijn de bewoners inmiddels uitgenodigd om me te praten over een nieuw verkeersplan voor hun straat. Dat is een gevolg van een motie die de gemeenteraad in maart aannam. Daarin wordt de gemeente opgedragen ook bewoners van de straat aan tafel te krijgen. Politieke partijen Roosendaalse Lijst, CDA, VLP, SP, PvdA, ChristenUnie, Nieuwe Democraten vroegen onlangs naar de stand van zaken daarin.

Wethouder Cees Lok: ,,Op donderdag 3 mei vindt de eerste sessie plaats met bewoners en andere belanghebbenden. Dan krijgen bewoners gelegenheid om hun zorgen over het verkeer kenbaar te maken. Vervolgens verwerkt een externe bureau die in het verkeersplan, de resultaten worden teruggekoppeld aan die bewoners.''

'Andere plek'