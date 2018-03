Bewoners Nieuwstraat Roosendaal voelen zich geminacht

De gemoederen liepen hoog op, deze week tijdens een informatieavond in de Citybioscoop in de Brugstraat, waar Lambregts de plannen voor zijn nieuwe bioscoop ontvouwde. De bewoners voelen zich vooral door wethouder Cees Lok geminacht.

Quote We moeten alles maar uit de krant vernemen. Hij doet alsof we kleine kinderen zijn bewoner ,,We moeten alles maar uit de krant vernemen. Hij doet alsof we kleine kinderen zijn'', mopperden de bewoners na afloop van de avond. ,,Hij ontwijkt vragen en poeiert ons af met opmerkingen als 'ik ben wethouder en moet dus de wet uitvoeren' en 'inderdaad streven we naar een autoluw centrum, maar de Nieuwstraat hoort niet bij het centrum'.''

Er werd nog geduldig geluisterd toen Lambregts trots vertelde over zijn plannen. Hij vertelde ook dat parkeergarage De Biggelaar niet rendabel is en dat een bioscoop de gemeente daardoor goed uitkomt.

Verkeersoverlast

Ongerustheid over verkeersdrukte probeerde Lambregts weg te nemen met zijn uitspraak dat een bioscoop mensen ademt. ,,Er komen geen 2.000 bezoekers per dag maar 2.000 bezoekers gemiddeld per week. Zij komen ook met de fiets of te voet. Omdat in meerdere zalen films draaien die na elkaar beginnen, komt er geen piekbelasting zoals bij voorstellingen in schouwburg De Kring.''

Quote Ik kan niets doen als er nog geen vergunning is aangevraagd Cees Lok, wethouder

De bewoners toonden begrip voor Lambregts plannen, maar zijn ontevreden over de manier waarop de gemeente hen op de hoogte brengt. ,,Dat is niet aan de gemeente'', aldus Lok. ,,Ik kan niets doen als er geen vergunning is aangevraagd. Dat is pas twee weken terug gebeurd.''

De bewoners vrezen vooral verkeersoverlast: ,,U schetst een te rooskleurig beeld. Wij als bewoners moeten de problemen van een noodlijdende parkeergarage opvullen.''

En tegen Lambregts: ,,Wat als schade ontstaat aan onze woningen door de bouw en het zware bouwverkeer? U bent verantwoordelijk.'' Daar had Lambregts nog niet over nagedacht, maar hij beloofde advies in te winnen. Onaangenaam fel werd de discussie toen de te verwachten verkeersdrukte en parkeerproblematiek in de straat ter sprake kwamen. ,,Het is nu al een chaos!''

Mosterd na de maaltijd

De wat laconieke reacties van Lok maakten de bewoners woest. Volgens bewoner Peter Gremmen handelt de gemeente in strijd met de visie van Riek Bakker over Roosendaal als gezonde gemeente. ,,Deze visie voert de binnenstadsdirectie sinds 2015 uit met alle betrokken partijen waaronder bewoners. Maar nu komt de informatie als mosterd na de maaltijd. De grondtransactie is een voldongen feit, de omgevingsvergunning is aangevraagd en nu pas komt er een milieuonderzoek met een verkeersplan. Het is de omgekeerde wereld.'' Een geïrriteerde Lok zei dat een vergunning losstaat van de onderzoeken en als aan de voorschriften wordt voldaan, deze niet kan worden geweigerd.