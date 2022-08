Bewoners mishandeld, beroofd en bedreigd bij overval in Oud Gastel

updateOUD GASTEL - Bewoners van een huis aan de Oudendijk in Oud Gastel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag mishandeld en beroofd. De daders hebben onder andere een auto en geld meegenomen.

Meerdere overvallers drongen rond 00.30 uur de woning binnen met op vuurwapens lijkende voorwerpen. Daar mishandelden, bedreigden en beroofden zij de bewoners volgens de politie. Ze hebben onder andere geld en de auto van een van de eigenaren gestolen. Nadat de overvallers waren vertrokken, waarschuwden de bewoners meteen de politie.

Overvallers nog op de vlucht

De bewoners zijn lichtgewond geraakt en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen ontstonden volgens de politie overigens niet door de vuurwapens. Of er überhaupt is geschoten door de overvallers is niet bekend. De politie heeft de verklaringen opgenomen van de slachtoffers.

Reputatie

Op de Oudendijk is vrijdagochtend niets meer te zien van de incidenten van vorige nacht, maar verschillende buurtbewoners weten er bij navraag wel vanaf. Van een onveilig gevoel hebben ze zelf geen last, maar het houdt de gemoederen flink bezig. Vooral dat de bewoners van het huis zouden zijn vastgebonden en mishandeld. Daarvan heeft één bewoner de striemen nog in zijn hals staan.

Toch blijkt dat de locatie voor bewoners van de straat niet helemaal als een verrassing komt. Het huis heeft in de straat een wat schimmige reputatie. Er wordt gespeculeerd dat dit incident een gevolg kan zijn van een verkeerd gelopen handeltje.

Volgens de politie is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat hier sprake is van een misgelopen deal in het criminele circuit. Het politieonderzoek is vrijdag in volle gang.

Sporenonderzoek

De politie heeft donderdagnacht in de omgeving van de woning nog naar de overvallers gezocht, maar dat heeft niets opgeleverd. Ook is er met een politiehond naar de daders gezocht en hebben rechercheurs een sporenonderzoek gedaan.

De gestolen auto werd later door surveillerende agenten aangetroffen in een weiland langs de Rijpersweg tussen Oud Gastel en Stampersgat. De auto is weggetakeld en wordt nader onderzocht door de Forensische Opsporing.