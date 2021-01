Bewoners Kortendijk geïrriteerd over VLP-flyer: ‘Ze zetten mensen op het verkeerde been’

Roosendaal­se veelpleger heeft ‘een steekje los’: eis 2,5 jaar cel na mishande­lin­gen

13 januari ROOSNEDAAL/BREDA – De man uit Roosendaal had net twee jaar in de gevangenis gezeten. Binnen drie maanden zat hij vorig jaar echter alweer binnen. Als het aan justitie ligt nu voor dertig maanden. Hij zou zijn halfzusje hebben mishandeld en een andere vrouw in haar eigen auto gegijzeld en haar een gebroken neus geslagen.