Bewoners Helakkerstraat blij met ‘overwinning’

Jarenlang is geprobeerd de woonwagenbewoners daar weg te krijgen omdat het terrein 'niet meer van deze tijd is'. Maar dat stuitte steeds op veel verzet van de bewoners. En intussen is ook het landelijke beleid voor woonwagens aangepast: ontmanteling van grote kampen is niet langer een doelstelling, nee, er moet binnen het volkshuisvestingsbeleid juist ruim baan worden gemaakt voor het woonwagenleven en de woonwagenbewoners.

Gewonnen

,,Je zou wel kunnen zeggen dat wij gewonnen hebben", zegt Frans van Biene die al vele tientallen jaren op het kamp aan de Helakkerstraat woont. ,,We zijn begin dit jaar met een groep bewoners op het gemeentehuis geweest en toen werd ons gezegd dat we konden blijven. Eerst was het steeds ‘jullie moeten dit en jullie moeten dat'. Maar dat is voorbij.”

Quote Er zal wel het een en ander opgeknapt moeten worden, wat ze gaan doen wachten we maar af Frans van Biene, Bewoner woonwagen Helakkerstraat

De gemeente onderzoekt wat er opgeknapt moet worden. ,,De plekken zijn te klein voor de woonwagens van tegenwoordig en er is geen parkeerruimte", zegt Van Biene. ,,Voor ons persoonlijk speelt dat meterkast van het hele terrein pal naast onze wagen staat. Daardoor voelen we ons niet veilig.”

Onderzoeken

De gemeente onderzoekt momenteel wat er allemaal gemoderniseerd moet worden op het kampje waar zo'n dertien woonwagens staan (verhuurd door woningcorporatie Thuisvester, FI). ,,Ik weet niet of wij daar iets in te zeggen hebben, dat wachten we maar af. Maar ze hebben ons jarenlang in de steek gelaten en helemaal niks gedaan, alleen maar geld opgestreken. Het wordt tijd dat ze iets doen."

Vertrekken

Wie wil blijven aan de Helakkerstraat mag blijven, wie liever verhuist naar een ander terrein, mag dat ook. Van Biene houdt diverse opties open, maar blijft het liefst waar hij nu zit. Wat niet bespreekbaar is: een burgerwoning. ,,Wij zijn geboren en getogen in een woonwagen. We kunnen niet anders.”