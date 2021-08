Bewoners flat Roosendaal zijn overlast jongeren helemaal beu: 'We zitten al vier jaar in de ellende’

Ex-militairen met open armen ontvangen: ‘Langdonk staat aan het begin van een mooie toekomst’

8 mei ROOSENDAAL - Langdonk is dolgelukkig met de komst van De Rangers van Ranger Mission Control, die de komende negen maanden surveilleren in de Roosendaalse wijk. De oud-gespecialiseerde militairen moeten de rust terug brengen in de wijk, door in kaart te brengen welke onderliggende problemen tot de extreme overlast van eind vorig jaar leidden.