Bewoners De Hoogt woest op de gemeente Roosendaal: 'We voelen ons bedonderd’

De zestien huishoudens in De Hoogt hebben zich inmiddels verenigd en een brief naar de gemeente gestuurd, waarin ze hun zorgen uiten. ,,We wisten dat er bedrijven konden komen, dat is ook helemaal geen probleem. Maar in alle plannen die ons destijds zijn voorgehouden, stond steeds duidelijk dat aan onze kant woningen zouden komen, met daarachter bedrijfsruimtes’’, aldus een woordvoerder van die groep.



Maar toen viel halverwege juli een aanvraag voor een garagepark op de mat bij het stadskantoor, een initiatief van een bewoner uit de naastgelegen Bulkstraat. In dat plan wordt een compleet perceel volgebouwd met garageboxen, zónder woonhuis.



,,En dat was niet de bedoeling. Straks zitten we niet zoals verwacht tegen huizen aan te kijken, maar tegen bedrijven.’’ Daarnaast vrezen de bewoners dit meer verkeer oplevert in hun wijk. En dan zijn er ook nog zorgen of dergelijke bebouwing geen ongure figuren aantrekt.