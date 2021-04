Bewoners Bulkstraat in Wouw willen hogere schadevergoeding voor verdwenen uitzicht

Wethouder Koenraad informeer­de raad verkeerd over contract­ver­len­ging Saver

2 april ROOSENDAAL - Terwijl wethouder Klaar Koenraad in december nog aan de raad vertelde dat het afvalcontract van de gemeente Roosendaal met Saver in februari 2022 af zou lopen, blijkt nu dat zij dat contract zeven maanden daarvoor zelf al had verlengd, tot 2025. Tot grote ergernis van een raadsmeerderheid, want die had het idee nog wat over de invulling van een nieuw contract te kunnen zeggen.