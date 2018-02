Bewoners buitengebied Bosschenhoofd voelen zich dubbel gepakt

De Geijzestraat is een aftakking van de Vaartweg, de verbindingsweg tussen Oudenbosch en Bosschenhoofd. Bij de aanleg van Oudenbossche Koepelbaan is bepaald dat landbouwvoertuigen niet de rondweg op mogen. ,,Enige doorgaande weg in het buitengebied is de Geijzestraat geworden'', zegt Hetty Willemsen, een van de bewoners. Ze voelt zich gepiepeld nu langs de andere kant de gemeente verkeersmaatregelen aankondigt in de bebouwde kom van Bosschenhoofd. ,,Eerst kregen we zware tractoren te verwerken, intussen heeft ook het vrachtverkeer de binnenweg ontdekt. Wij worden nu dubbel gepakt. Het loopt de spuigaten uit.''

Flink gas

Ze trommelde de buurt op naar een bijeenkomst te gaan hoe Bosschenhoofd de verkeersoverlast te lijf wil gaan en kwam van een koude kermis thuis. ,,Hoe meer het verkeer ontmoedigd wordt door Bosschenhoofd te rijden, des te meer automobilisten krijgen wij door de straat. Het is hier even een langer recht stuk, dus daar kunnen ze ook nog eens flink gas geven.''

Willemsen weet het. Verkeer is als water, dat zoekt de kortste weg. ,,Navigators stueren het vrachtverkeer tussen de A17 en A58 ook al via de Geijzestraat. Dan rijden ze via de Zandstraat langs Bosbad Hoeven en de voormalige sterrenwacht zo naar de grote weg bij Sint Willebrord. Allemaal over B-wegen, die finaal aan gort worden gereden.''

Bak grind

Quote Wonen in het buitengebied is leuk, maar niet op deze manier Hetty Willemsen, bewoner Het stuk gereden asfaltweggetje wordt elk kwartaal wel keer opgelapt. In termen van Hetty Willemsen: 'er wordt een bak grind in de kuilen gegooid'. Vervelende bijkomstigheid van de vele reparaties is dat de weg nu veel hoger ligt dan de huizen. In het geval van de familie Willemsen is het hoogteverschil al bijna een meter. ,,Ons huis staat maar twee meter van de straat af. Wateroverlast hadden we al regelmatig, nu komen daar trillingen en kabaal bij. Wonen in het buitengebied is leuk, maar niet op deze manier.''

Geschrokken van de conclusies dat de hoofdweg in Bosschenhoofd wél aangepakt wordt en andere sluiproutes niet, hebben de vijf huishoudens het gemeentebestuur een brief geschreven. Eerste doel: de snelheid uit het verkeer te halen, want dat er veel verkeer door de straat blijft komen beseft Willemsen ook wel. ,,Feitelijk wonen we in een recreatiegebied met Bosbad Hoeven en de campings vlakbij. Daar moet in mijn ogen een 30 kilometer-recreatiegebied van te maken zijn. Nu wordt er zestig gereden en dat halen ze met die lage drempels in onze straat met gemak.''