Bewoners Bloemschevaert radeloos door kapotte lift: 'We komen nauwelijks nog ons huis uit'

Kees en Tinie van Kaam balen ook als een stekker. Het echtpaar maakt wel gebruik van de tijdelijke traplift, maar niet van harte. ,,Nee, het is waardeloos. De medewerkers van Stichting Groenhuysen doen hun best om ons te helpen, maar het mag toch niet gebeuren dat een lift in een complex van drie jaar oud deze kuren vertoont?"



Twee maanden geleden was de lift ook defect. ,,Precies op de dag dat ik met spoed naar het ziekenhuis moest, ik kon niet meer lopen. Per brancard de trap af durfden ze niet aan. Uiteindelijk moest de hoogwerker van de brandweer eraan te pas komen om mij naar Bravis te vervoeren. Via het balkon ben ik naar beneden getakeld. Die lift kon niet op een slechter moment kapot zijn."



Ineke Minnen is zelfs bang van de traplift. ,,Ik voel me beperkt in mijn bewegingsvrijheid. Net als mijn buren, de meesten zitten de hele dag thuis. Bijna iedereen heeft er last van. Ik hoop dat het liftprobleem snel wordt opgelost en daarnaast zou het heel fijn zijn als AlleeWonen (eigenaar van het complex, red.) het besluit neemt een tweede lift aan te leggen zodat we mobiel blijven."